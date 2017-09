Gambie: Les observateurs de l'UE livrent leurs recommandations sur les élections

Près de six mois après les élections législatives en Gambie et l'écrasante victoire de l'UDP, l'ancien parti du président Adama Barrow, la mission d'observation de l'Union européenne a remis son rapport final. Les observateurs européens ont été présents sur place durant tout le processus électoral. Ils ont présenté vendredi 29 septembre leurs recommandations pour une amélioration du système électoral gambien à court terme pour les élections locales d'avril prochain, mais aussi à plus long terme, en vue de la prochaine présidentielle.

Les premières élections de cette nouvelle ère se sont bien déroulées selon les observateurs. Mais il reste encore des points à améliorer dans le système électoral gambien, selon l'observateur en chef adjoint Thomas Boserup. « Il y avait tellement de bonne volonté pour que ça se passe bien et les gens avaient un grand besoin de s'exprimer, donc tout s'est bien déroulé. Je pense qu'il faudra être plus attentif lors des prochaines élections, et c'est pour cela que l'on propose ces recommandations. Il y aura sans doute plus de compétition et plus d'enjeux », commente-t-il.

Les observateurs ont dressé une liste de 31 recommandations. Pour le chef de la mission, le député européen Miroslav Poche, les plus importantes concernent la liste des électeurs et la taille des circonscriptions. « Le dernier processus d'enregistrement des électeurs s'est déroulé l'année dernière, en été. Il y a donc un grand besoin de permettre aux nouveaux électeurs de s'enregistrer d'ici les prochaines élections. Et on recommande aussi de revoir les délimitations des circonscriptions car il y a d'énormes différences de taille entre la plus grande et la plus petite », souligne-t-il.

Quant à la volonté de la commission électorale de troquer son système historique de billes contre de classiques bulletins en papier, cela risque de demander de gros efforts de sensibilisation des votants. « On peut voir le système de billes comme étant un peu archaïque, mais ça fonctionne. Le déroulement est très transparent. Mais il risque d'y avoir une augmentation du nombre de candidats, donc cela va coûter très cher. Pour passer au système papier, il va falloir investir dans l'éducation des électeurs », explique-t-il.

La commission gambienne envisage de changer son système électoral d'ici les prochaines élections d'avril.