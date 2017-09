Maroc/Algérie: Ligue des Champions - Paul Put a recette pour battre le Wydad

« Nous avons notre propre idée pour battre le Wydad. Mais ce qui est certain, il est important de marquer un but rapidement. Il est tout aussi important de ne pas encaisser car le moindre faux pas nous coûtera très cher. N'oublions pas qu'un but en déplacement vaut de l'or. On doit se montrer très vigilants sur ce point, a ajouté le technicien belge. Je trouve que nous allons affronter une très bonne équipe du Wydad. Elle a des joueurs de qualité. J'ai surtout constaté qu'ils sont très rapides dans les contres. C'est pour cela que j'estime qu'il faut faire très attention à ne pas encaisser de but. Ainsi, je sais que ce ne sera pas une partie de plaisir. »

« Les joueurs sont déterminés à réussir une bonne rencontre ce vendredi car il s'agit d'une demi-finale de Ligue des champions. Ils savent que cette chance ne se représentera pas chaque saison. Ils veulent alors en profiter pour atteindre la finale. Je m'attends donc à un grand engagement de la part de mes joueurs dans ce match. On a parlé de ce qu'il faut faire pour gagner. Chacun connait désormais sa tâche sur le terrain. Il ne reste plus qu'à affronter le Wydad dans l'espoir de réaliser un succès que nous permettra de bien gérer la seconde manche au Maroc,» a confié Paul Put.

Les demi-finales aller de la Ligue des Champions s'ouvrent ce vendredi par un chaud derby du Maghreb entre l'USM Alger et le Wydad Casablanca. Les Algérois accueillent les Casablancais, et entendent prendre une option sur la qualification, dès cette manche aller, sur la pelouse (dégradée) du stade du 5-Juillet.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.