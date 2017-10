Maroc: Oujda à l'heure des premières journées africaines de secourisme

La ville d'Oujda est l'hôte des premières journées africaines de sauvetage et secourisme, les 30 septembre et 1er octobre 2017, organisées par l'Association Handisport et développement, au sein de la Faculté de médecine et de pharmacie.

Placées sous l'égide de l'Académie africaine de sauvetage et de la Fédération Royale marocaine de plongée et d'activités subaquatiques, ces journées comportent des conférences et ateliers pratiques, encadrés par des experts nationaux et internationaux en sauvetage et secourisme.

Les conférences plénières débuteront par le mot d'ouverture du Pr El Oumari, président de l'Association Handisport et développement, en présence du président de l'Académie africaine de sauvetage sportif, M. Gharbal, du Dr A. Koualia et du Pr El Fatimi, respectivement directeur régional du ministère de la Santé de l'Oriental et président de la Société marocaine de médecine physique et de réadaptation.

Après la partie inaugurale, les différents participants, composés d'étudiants, enseignants-chercheurs, marocains et africains ainsi que toutes les personnes intéressées par la thématique du sauvetage et secourisme, auront droit à des interventions théoriques en rapport avec des situations d'urgence dans le domaine sportif, civique ou hospitalier, en l'occurrence l'arrêt cardio-respiratoire, les gestes d'urgence sur un blessé médullaire, les prises en charge sur le terrain d'une fracture du rachis ou devant un traumatisme des membres sur un terrain sportif.

La matinée du samedi sera, quant à elle, enrichie par de nombreux ateliers pratiques exposés aux participants, sous réserve d'une inscription à effectuer à partir de 8h30, et répartis en trois panels. Le panel Handicap fera le point sur le secourisme de personnes en situation de handicap, à travers des ateliers dédiés à la nutrition et au handicap ainsi qu'aux pansements et gestions des plaies.

D'un point de vue sportif, le second panel mettra en scène des instructeurs internationaux de l'Académie africaine de sauvetage, afin de prodiguer les enseignements de base en rapport avec le sauvetage aquatique sportif, la nutrition sportive au même titre que la nutrition dans le handisport.

Afin d'enrichir et compléter le contenu de ces ateliers, un troisième sera dédié aux professions médicales et paramédicales. Outre les modules de base de secourisme pour le grand public et le personnel de santé, des ateliers sur le plâtre sur terrain et la trachéotomie en urgence y seront également exposés. Il est aussi à noter que la piscine couverte d'Oujda consacrera ses eaux à des ateliers de plongée sportive pour les personnes en situation de handicap et au sauvetage aquatique.

Ces journées revêtent une importance cruciale dans l'éducation et l'apport de connaissances civiques. Les accidents de la vie courante font de nombreuses victimes chaque année. Dans ces cas, la première intervention est capitale car l'évolution plus ou moins favorable du patient dépendra des premiers gestes posés. Ce sera donc l'occasion pour le public de participer à des initiations gratuites et accessibles, à défaut de la mise en place de mesures plus conséquentes, à l'instar de l'Egypte, qui lie la restitution d'un diplôme universitaire, à l'obtention d'un certificat en secourisme.