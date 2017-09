Guinée: « Nous allons fermer tous les marchés du pays pendant au moins un mois si ... », menace Chérif Abdallah du GOHA

« Si l' Etat refuge de dédommager les commerçants victimes de pillage, nous allons protester en fermant tous les marchés du pays y compris les marchés hebdomadaires pendant au moins un mois. Tous les commerçants sont prêts à ça. Et personne ne les obligera à ouvrir. Je pense qu'en ce moment, les commerçants seront entendus. Tous ceux qui tournent autour des autorités en disant qu'ils sont capables de ceci et de cela, c'est de la démagogie. Ils n'ont absolument rien sur le terrain, les commerçants ne les écoutent même pas. Nous avons organisé ici une journée nationale sans commerce et l'ensemble des marchés du pays étaient nettement verrouillés. Mais il y a toujours des démagogues qui vont accepter de l'argent pour des déclarations et faire croire qu'ils sont capables de faire quelque chose. Pour nous, c'est un non événement », a-t-il indiqué.

Dans un entretien accordé à un groupe de journalistes dont notre reporter, Chérif Mohamed Abdallah Haidara président du groupe organisé des hommes d'affaires(GOHA) a mis en garde le gouvernement sur un éventuel non indemnisation des commerçants victimes de pillage et fait une invite à ses membres.

