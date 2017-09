Maroc/Algérie: Ligue des Champions - Le Wydad déterminé à faire l'essentiel face à l'USM Alger

L'USM Alger reçoit le Wydad Casablanca ce vendredi en demi-finale aller de la Ligue des champions pour une première manche haletante. Par son passé, son expérience, les Marocains semblent être un « chouia » favori lors de ce choc régional.

Les joueurs du WAC sont déterminés à faire l'essentiel même si la mission ne sera pas facile sur les terres algériennes.

Le match va se jouer sur des petits détails estime le milieu défensif du Wydad, Salah Eddine Saidi: « On tentera d'imposer notre jeu et cela ne sera pas facile à l'extérieur mais nous allons mettre l'USMA en difficulté. On est confiants et déterminés à réaliser un très bon résultat. Ce choc maghrébin sera très disputé et se jouera sur de petits détails, » a confié le joueur dans des propos relayés par sport.le360.ma.

« L'année dernière nous méritions d'aller en finale mais on a fait des erreurs. Cela ne sera pas le cas cette saison. Le chemin a été difficile mais nous avons assuré dans toutes les rencontres. Demain, c'est l'occasion de confirmer durant ce match décisif. L'équipe adverse est solide mais nous sommes plus déterminés que jamais pour aller en finale et remporter le trophée », a déclaré pour sa part, Mohamed Ounajem déterminé à faire la différence face à l'USMA ce vendredi.

Un derby maghrébin qui s'annonce chaud bouillant, eu égard à la rivalité entre les clubs nord-africains. Même si comme toujours dans pareil derby, ce ne sera pas facile, les joueurs wydadis, hyper motivés après avoir éliminé le tenant du titre Mamelodi Sandowns, veulent prendre une option pour la qualification en finale de la Ligue des champions dès ce vendredi sur les terres algériennes.