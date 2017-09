Guinée: Bordeaux - François Kamano explique sa forme actuelle

François Kamano est l'un des hommes en forme de ce début de saison à Bordeaux. Auteur de deux buts et quatre passes décisives, le Guinéen a contribué au début de parcours satisfaisant des Girondins, actuels troisièmes de la Ligue 1. Dans un entretien avec Goal, il donne les raisons de sa bonne forme actuelle.

« L'année dernière, c'est vrai que ça a été compliqué avant de s'améliorer sur la fin. Je suis dans la continuité, et ça se passe très bien. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus souvent titulaire », a-t-il confié. « Quand je suis arrivé de Bastia, le temps de jeu a été compliqué mais ça s'est amélioré au fil des mois. Être décisif me permettra de rester dans le onze de départ car c'est primordial pour un attaquant. Je veux apporter le plus possible à l'équipe », a ajouté Kamano.

Et d'évoquer également la nature des relations entre lui et son entraîneur.

« Nous avons vraiment une bonne relation avec le coach. Le courant passe bien. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas eu de souci particulier avec lui. Je suis toujours à l'écoute car il me donne beaucoup de conseils et je tente de reproduire le chemin qu'il m'indique de suivre. Du coup le coach me demande de varier mon jeu. Je prends de la vitesse, je m'appuie sur un milieu, je peux temporiser... il faut constamment se réinventer ».