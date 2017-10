Cameroun: Kayserispor - La galère se poursuit pour Landry Nguemo

« Je sais juste qu'il fallait que je trouve un club. Là, le mercato est terminé, donc on continue comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas de solutions. Du coup, je me suis mis en tête que je n'allais pas jouer. Je dois surtout garder le moral pour m'entraîner dur afin de préparer au mieux mon mercato d'hiver ».

Qui est à l'origine de sa mise à l'écart ? Pour Nguemo, c'est la direction du club turc et non l'entraîneur.

« La situation n'a pas évolué. J'ai été mis à l'écart du groupe avec deux coéquipiers (Ali Ahamada et Miladin Stevanovic, ndlr). Je m'entraîne hors du centre d'entraînement. Ça fait deux mois que ça dure et on fait tout pour se maintenir en forme », déplore l'ancien Bordelais.

Plus rien ne va pour Landry Nguemo à Kayserispor. Ecarté par le club turc depuis un temps, le milieu de terrain camerounais ne voit toujours pas le bout du tunnel. Il est contraint de s'entraîner en marge du groupe et rien d'optimiste ne semble se pointer à l'horizon pour lui.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.