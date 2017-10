Sénégal: L'identité des peuples du Sud du Sénégal exposée à la place du Souvenir

"Ce n'était pas difficile. Quand tu passes chez les gens, il faut les respecter dans ce qu'ils sont. Dans chaque village, il y a le comité des sages vers qui il faut aller, discuter avec lui, dire ce que l'on est venu faire et ces sages te diront ce qu'ils en pensent et dans quelle limite tu es autorisé à le faire", fait-il savoir.

"Le pays regorge de valeurs, de potentiels inestimables que 90 % des Sénégalais ignorent. On va à la rencontre de ces gens, saisir la réalité fuyante, pour la partager avec tous les Sénégalais pour qu'ils prennent conscience qu'il y a d'autres peuples et d'autres Sénégalais méconnus quelque part dans le pays et qui mènent leur vie tranquillement", explique Matar Ndour.

Parmi eux, des étudiants pour la majeure partie, des chefs de service ou autres hauts gradés de l'Armée que le photographe dit rencontrer dans la vie quotidienne à Dakar et qui ont choisi, dit-il, "de tout laisser et d'aller répondre à la culture".

Ils sont habillés en tenues traditionnelles et exhibent leurs plus beaux atours. Certains entrent ou sortent du bois sacré.

