Sénégal: "Le PSE cadre bien avec les ODD" (DGPPE)

Plus de 140 personnes venues des collectivités locales et de la société civile, ont pris part à cet atelier qui prend fin ce samedi.

Mayacine Camara a par ailleurs indiqué que cet atelier permettra de recueillir les observations et au besoin les recommandations des acteurs de la société civile et des élus locaux sur ce "document introductif".

M. Camara s'exprimait lors d'un atelier de partage et de pré-validation organisé par le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

"Globalement, la mise en cohérence entre notre politique économique et sociale et l'Agenda de développement 2030 montre que les axes du PSE cadrent donc avec les 17 ODD", a-t-il fait savoir.

