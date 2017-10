Sénégal: Les conditions sont réunies pour l'autosuffisance en riz (ex DGA SAED)

Saint-Louis — Les conditions pour l'atteinte de l'objectif de l'autosuffisance en riz sont aujourd'hui réunies, malgré quelques contraintes, a affirmé vendredi le directeur général adjoint (DGA) sortant de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), Seny Ndaw.

M. Ndaw s'exprimait lors d'une cérémonie organisée en son honneur par les travailleurs de la SAED, pour lui rendre hommage pour les 30 ans de services rendus à la société, suite à sa nomination comme directeur général de l'Office des forages ruraux (OFOR).

Selon lui, le Programme national d'autosuffisance en riz (PNAR) a permis des "avancées significatives" dans la vallée du fleuve Sénégal, tant sur le plan des terres aménagées que sur le plan de l'augmentation de la production et la commercialisation du riz.

Selon lui, grâce à l'engagement des acteurs, des techniciens, des producteurs, des partenaires financiers et de toute la communauté, l'agriculture irriguée peut bien permettre de réussir "l'autosuffisance alimentaire en riz à partir de la vallée". Cela est d'ailleurs "très possible et réalisable", a-t-il martelé.