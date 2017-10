Sénégal: Un forum dédié à la "maîtrise globale" des risques professionnels, à partir de mardi

Dakar — La première édition du Forum international Préventica, qui se tient à Dakar mardi et mercredi, devrait contribuer à positionner le leadership du Sénégal en matière de stratégies de "maîtrise globale" des risques professionnels, a indiqué, vendredi, le directeur général du travail et de la sécurité sociale, Karim Cissé.

"C'est important qu'on abrite ce forum qui a un contenu scientifique très relevé et un enjeu économique sur le capital humain", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse, en prélude de cette rencontre prévue les 3 et 4 octobre dans la capitale sénégalaise.

"Une bonne maîtrise des risques nous permet de renforcer la productivité au travail, d'améliorer la qualité au travail mais aussi la compétitivité de nos entreprises. Cela positionne notre pays en terme de stratégies de prévention des risques professionnels", a indiqué M. Cissé.

Ce forum qui va regrouper 96 exposants et 100 partenaires pour 52 conférences, sera une occasion selon le directeur du travail au ministère du travail, Karim Cissé de "présenter la politique nationale de sécurité et santé au travail qui a été validée par les plus hautes autorités".

"C'est un dispositif important dans la prévention et gestion des risques professionnels avec un plan d'action 2017/2021 qui définit un certain nombre de priorités dont la rénovation et le renforcement du cadre juridique et institutionnel de la prévention de la santé et sécurité au travail, l'harmonisation des outils de collecte de données en matière d'accidents du travail, la mise en conformité des lieux de travail" a-t-il ajouté.

Le forum Préventica International Dakar 2017, organisé en partenariat avec la Caisse de sécurité sociale du Sénégal, a pour objectif de proposer aux autorités, aux professionnels, aux employeurs et aux travailleurs un espace d'échanges et de réflexion.

Plusieurs thématiques figurent au menu de cette rencontre, des sujets portant sur sécurité et santé au travail, sécurité routière, sécurité-incendie, sûreté/malveillance, risques majeurs/gestion de crise et cyber sécurité.

S'y ajoute que d'autres thématiques seront présentées sous formes de conférences, annonce Yves Van de Vloet, président de Préventica Francophonie.

Selon lui, "trois tables rondes vont tourner autour de la sécurité des grands rassemblements, les risques transfrontaliers et le rôle de l'Etat et des pouvoirs locaux face aux risques majeurs avec comme invité l'Association des maires du Sénégal (AMS)".

Le rendez-vous de Préventica au Sénégal "est le premier en Afrique subsaharienne. C'est donc un défi et un pari qu'il fallait gagner", a souligné le directeur de la Caisse de sécurité sociale, Assane Soumaré.