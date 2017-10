Ile Maurice: Partielle au no 18 - «Bizin enn vot disipliné et donn zot enn léson», dit Kugan Parapen

Ashok Subron affirme que ce sera un «non event» si c'est un candidat rouge, mauve, jaune ou bleu est élu et demande aux autres partis de soutenir la candidature de Jugan Parapen. Il a aussi tiré à boulets rouges sur le gouvernement Lepep. Le porte-parole du parti de gauche a vivement critiqué l'affaire du PPS Kalyan Tarolah et le «défilé des ministres aux Casernes centrales.» D'ajouter «na pa soutir pouritir. Nou envi transforme nou pays en 2.0. Zordi ene ti clik dimoun ki zouir».

«Nous vivons dans un système qui se sert de nous. Il ne faut pas oublier d'où nous sortons. L'électorat mauricien surtout à Belle-Rose-Quatre-Bornes doit accorder un vote qui sera bénéfique pour ses enfants afin que le pays puisse sortir gagnant. Nous sommes à la croisée des chemins. Plus vite il y a un changement, le mieux ce sera. Bizin enn vot disipliné et donn zot enn léson», a fait ressortir Kugan Parapen.

