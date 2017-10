Cameroun: Nord-Ouest et Sud-Ouest - Pas de coupure de la connexion Internet

«Le ministre des Postes et Télécommunications communique : Des informations circulant sur les réseaux sociaux depuis quelque temps, prêtent au ministère des Postes et Télécommunications l'intention de procéder à la coupure d'Internet dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest dans les prochains jours.

Le ministre des Postes et Télécommunications apporte un démenti formel à ces allégations, et dénonce vigoureusement auprès de l'opinion nationale et internationale, ces dérives et manipulations auxquelles se livrent des usagers des réseaux sociaux en toute irresponsabilité. Le ministre des Postes et Télécommunications rappelle que le président de la République, S.E. Paul Biya, a toujours prôné une société camerounaise où sont respectés les droits des citoyens, en application des lois de la République.

Le ministre des Postes et Télécommunications réitère que le département ministériel dont elle a la charge conduit, sous la houlette du Premier ministre, chef du gouvernement, des actions en droite ligne des très hautes prescriptions du chef de l'Etat. Le ministre des Postes et Télécommunications saisit cette occasion malheureuse pour en appeler à la vigilance et au sens civique des citoyens camerounais».

Yaoundé, le 27 septembre 2017

(é) Mme LIBOM LI LIKENG

née MENDOMO Minette