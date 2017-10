Ile Maurice: Plainte à l'ICAC - Il reproche à Sudhir Sesungkur d'avoir tenté d'acheter sa conscience

Quid de la nomination dont fait état le plaignant ? «Elle relève purement des procédures administratives au niveau de tout ministère. J'envisage de prendre les actions qui s'imposent contre mes détracteurs et les allégations non fondées faites à mon encontre.»

Quelques jours plus tard, il reçoit un autre message. Cette fois, on lui aurait demandé de faire savoir qu'il n'accepte pas ce poste. Dans sa réponse, l'habitant de Trou-d'Eau-Douce dit qu'il n'a pas le temps de répondre à ce genre de message.

Également sollicité hier, Sudhir Sesungkur, qui se trouve à l'étranger, nous a fait parvenir cette réponse : «J'ai déjà enclenché des actions légales contre ce couple pour allégations malveillantes formulées contre ma personne dans un récent passé et j'estime que cette démarche est clairement une manœuvre politique visant à ternir mon image et celle du gouvernement.»

Après le député Kalyan Tarolah, voici un autre élu de la circonscription Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est qui se trouve en mauvaise posture. Il s'agit du ministre Sudhir Sesungkur. Jeetendrasingh Seedhyan, accompagné d'un avocat, a déposé une plainte à l'Independent Commission against Corruption (ICAC) contre lui, mercredi, pour «using office for gratification».

