Cameroun: Etoudi - Le chef de l'Etat est à Genève

Les seuls échos qu'on a du président camerounais est son premier tête à tête avec Antonio Guterres au 27e étage du palais de verres de Manhattan (siège des Nations unies), en marge se son intervention à l'Assemblée générale. Même les médias à capitaux publics embarqués dans l'expédition américaine se sont largement étendus sur les activités du président, à l'Assemblée générale. Et le chez le secrétaire général de l'organisation. Mais La Nouvelle Expression a appris des sources introduites que Paul et Chantal Biya ont quitté la métropole américaine dans le week-end pour Genève, pour un autre «court séjour privé cette fois, comme souvent. Déjà la semaine dernière, votre journal avait parlé du «voyage présidentiel tortueux».

