Sénégal: "Oubi tey jang tey", mot d'ordre des IEF de Matam

C'est la raison pour laquelle "les autorités locales et administratives, l'Association des parents d'élèves, les maires et les comités de gestion se sont réunis autour de ce forum de deux jours, pour partager ensemble autour de la question : +Quelle stratégie utiliser pour relever la scolarisation des élèves dans notre région+".

"Nous nous sommes rendu compte que la région de Matam fait partie des cinq régions du Sénégal où on a enregistré ces trois années dernières, le taux de scolarité le plus faible, qui tourne autour de 73 pour cent, alors qu'au niveau national, il tourne autour de 88 pour cent", a-t-il déploré.

a été fait, les directeurs et les parents d'élèves se sont réunis. Donc, toutes les dispositions ont été prises pour appliquer le slogan +oubi tey jang+ à Matam", a déclaré El hadj Bamba Seck, l'inspecteur de l'éducation et de la formation du département de Matam.

