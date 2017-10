Afrique: Coupe de la CAF - TP Mazembe, objectif battre le FUS Rabat

« On a pu voir des matches du FUD en DVD. Cela a confirmé ce que nous savions déjà : c'est une très bonne équipe, qui pratique un football ouvert, et qui est forte tactiquement. Elle a un entraîneur jeune et talentueux avec Walid Regragui. Le FUS sera un adversaire d'un autre calibre qu'Al-Hilal, cela me semble évident. Nous devons nous attendre à un match compliqué. On a fait ce qu'il fallait pour le préparer au mieux, dès mardi, en partant en stage, » a confié Pamphile Mihayo au micro de Jeune Afrique.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.