Afrique: Coupe de la CAF - Le FUS amputés de trois joueurs face au TP Mazembe

Le FUS devra se passer des services de trois cadres, en l'occurrence Hamza Semoumi et Hicham El Aroui, suspendus et Brahim El Bahraoui, blessé. Des absences que l'on espère ne perturberont pas le coach du club Walid Regragui qui aura à puiser dans l'effectif des joueurs inscrits dans la liste africaine et concocter un schéma tactique devant permettre à ses poulains de créer la surprise ou du moins pouvoir s'en tirer à bon compte afin d'aborder le second acte prévu le 20 octobre au Complexe Moulay El Hassan à Rabat dans de bonnes dispositions.

