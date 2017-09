Afrique: Ligue des Champions - Le Wydad arrache le nul contre l'USM Alger

La Chine plus particulièrement la province de Shaanxi a accueilli la deuxième édition de «… Plus »

Dans trois semaines au complexe Mohammed V de Casablanca, les deux équipes s'affronteront pour une manche décisive qui déterminera qui affrontera les Egyptiens d'Al Ahly ou les Tunisiens de l'Etoile du Sahel en finale de la Ligue des Champions. Tout se jouera donc au retour au Maroc entre le 20 et le 22 octobre. Rendez-vous dimanche pour l'autre demie aller entre l'Etoile du Sahel et Al Ahly.

En effet, l'USM Alger et le Wydad se sont quittés sur un match nul (0-0). Tout au long de la rencontre, les hommes de Houcine Ammouta n'ont fait que subir les multiples offensifs du club algérois. Ce résultat nul permet aux marocains de croire à une place en finale, mais n'élimine pas les algériens qui ont évité d'encaisser un but dans ce match aller. Les regrets seront pour les Algériens qui ont péché dans le dernier geste.

