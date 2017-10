Sénégal: Tournoi des Nations de l'UFOA - Fox Sports promet de revoir les primes à la hausse

Dakar — Le groupe médias Fox Sports, principal bailleur de fonds du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) qui a lieu tous les deux ans entre les 16 pays des deux zones, a promis de revoir à la hausse les primes distribuées, a appris l'APS auprès de l'organisation.

"Pour Fox, le tournoi qui a eu lieu au Ghana a été un véritable succès, le stade a refusé du monde et le niveau de jeu était bon et c'est pourquoi, pour les prochaines éditions, il est prévu de revoir à la hausse les primes", a indiqué un journaliste du groupe, le Sénégalo-ivoirien, Mamadou Gaye.

Le Ghana, vainqueur de l'édition 2017, a encaissé la somme de 100.000 dollars (plus de 55 millions de francs), et toutes les équipes participantes ont reçu une prime, en plus de leur prise en charge totale et entière, a rappelé le journaliste.

Revenant sur le tournoi, il s'est réjoui du fait qu'il a été un véritable succès populaire avec une véritable adhésion des supporters. "Ce tournoi a été un véritable succès populaire, et cerise sur le gâteau, la finale a été présidée par le président de la CAF, Ahmad Ahmad, en présence des membres de son comité exécutif", a dit l'ancien analyste des télévisions sud-africaines, SABC (publique) et SuperSport (privé).

"Au niveau organisation, malgré le fait que Fox a payé toutes les charges, il est prévu d'impliquer les fédérations et les pays", a ajouté M. Gaye qui revendique aussi la nationalité sud-africaine.

Mamadou Gaye, récemment promu au Comité des experts médias à la Confédération africaine de football (CAF), a annoncé une prochaine rencontre entre les officiels de la multinationale des médias et les fédérations membres des deux zones.

"A cette rencontre, on aura le nom du pays qui va abriter la prochaine édition", a-t-il dit, se réjouissant du choix porté sur sa personne dans ce comité des experts médias par la CAF. "C'est un plaisir d'avoir la confiance de la nouvelle équipe dirigeante et j'en remercie le président Ahmad et son bureau exécutif", a dit le journaliste qui a travaillé aussi à la RTI (Radio-télévision ivoirienne).

"Notre rôle sera principalement d'encadrer les officiers médias des fédérations ainsi que ceux des compétitions de la CAF", a-t-il par ailleurs ajouté.

Le partenariat entre la multinationale Fox et les deux zones de développement de la CAF a été signé en décembre dernier à Dakar. Un premier tournoi des quatre champions tenu dans la capitale sénégalaise en mars dernier et remporté par l'AS Tanda de Côte d'Ivoire a été la première manifestation sportive de ce partenariat.

La zone ouest A, dirigé par Me Augustin Senghor, compte neuf pays : le Cap Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, la Sierra Leone.

La zone ouest B, dirigée par le Ghanéen Kwesi Nyantaki, par ailleurs premier vice-président de la CAF, compte 7 pays : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Togo.