Cameroun: Dénonciation - British American Tobacco (BAT) viole à nouveau la loi sur la publicité au Cameroun et cible la jeunesse.

En effet, le tabagisme est responsable d'une augmentation de la pression artérielle, d'une détérioration des artères et d'une accélération du rythme cardiaque. Agissant sur ces trois tableaux, c'est un facteur de risque important d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral et d'athérosclérose.

L'industrie du tabac doit séduire les enfants pour remplacer les fumeurs adultes morts du tabac. Cibler avant l'âge de 20 ans, tel est le challenge de cette industrie. Car s'ils ne fument pas avant cet âge, les jeunes auront moins de probabilités de fumer après. De surcroît, plus l'initiation au tabac débutera tôt, plus le risque de la dépendance sera élevé. Parallèlement, plus la durée du tabagisme sera longue, et plus il deviendra difficile d'arrêter de fumer. Enfin, les fumeurs resteront fidèles à leur marque de cigarettes.

Pour contrecarrer la sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires baptisée "les 5èmes journées du cœur" organisée par la Société camerounaise de cardiologie, BAT a lancé ce mois de septembre 2017, une campagne d'affichage publicitaire autour de ses produits de tabac de marque LB avec pour slogan "Vivez la vraie satisfaction". Les élèves et mineurs sont exposés à cette publicité et deviennent par conséquent la "cible" de cette campagne.

