Gabon: Aubameyang avec les Panthères le 2 octobre

On ne l'a plus revu en sélection gabonaise depuis le fiasco de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et l'élimination des Panthères en phase de poule. Pierre-Emerick Aubameyang va de nouveau jouer pour les Panthères. Il a annoncé son retour sur la scène internationale au micro de Canal+ Afrique.

« J'avais été clair avec la Fédération et le coach, ce n'était pas le moment pour moi, j'étais dans une phase difficile mentalement en plus avec le mercato, mais je vais revenir en sélection pour le prochain match. Il n'y aura plus de mésentente là-dessus», a expliqué l'attaquant du Borussia Dortmund.