Ile Maurice: Paul Bérenger - «La lettre signée par Yerrigadoo est suffisant pour le condamner»

Au sujet des journalistes qui été interrogés par la police dans le cadre du Yerrigadoogate, le leader des mauves devait déclarer que le MMM accorde tout son soutien à ces derniers, surtout lorsqu'il s'agit de la protection de leurs sources d'information. Il devait aussi dire que les gens n'ont plus confiance dans la police et encore moins dans la commission anticorruption. «Je suis très inquiet aussi sur la façon dont la police mène l'enquête sur la saisie de 135 kilos de drogue dans le port.»

«Un profond dégout a gagné la population en raison des nombreux scandales qui secouent le pays actuellement. Parmi, on compte le VIP treatment accordé au whistleblower Abdool Rahim, le harcèlement des journalistes et la lettre qu'a signé l'ex-Attorney General, Ravi Yerrigadoo, dans l'affaire bet365.» Rencontrant la presse le samedi 30 septembre, à l'hôtel Hennessy Park, à Ébène, le leader du Mouvement militant mauricien (MMM), Paul Bérenger, devait déclarer que la lettre signé par Ravi Yerrigadoo est suffisant pour le condamner.

