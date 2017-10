Tunisie: Un tendre road-movie, un hymne à l'amitié

Aly Sobhy s'est vu remettre le prix du meilleur acteur au Festival international de Dubaï. Prix largement mérité. Les héros ont joué avec brio. Sans prétention, c'est un hymne à la vie et surtout à l'amitié. Un film léger, ensoleillé, sympathique et tendre dans lequel nous découvrons les beaux sites égyptiens donnant envie tout bonnement de visiter le pays.

Une randonnée qui pousse les deux hommes, quoique de tempéraments différents, à se lier d'amitié, à s'accepter mutuellement avec leurs défauts et faiblesses, et Ibrahim à s'intéresser au cas de Nada, la chèvre.

Sur le pas de la porte, il fait la rencontre d'Ibrahim, lui-même venu chercher un soulagement contre les acouphènes, des sons aigus et lancinants, qui le torturent. Un mal héréditaire qui a poussé son grand-père à se faire volontairement sourd et sa mère au suicide. Voulant échapper à cette malédiction familiale, Ibrahim est allé voir le pseudo-thérapeute qui administre aux deux nouveaux amis le même traitement ; jeter une pierre dans chaque mer de l'Egypte ; le Nil, la Méditerranée et la mer Rouge.

