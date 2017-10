Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 2)

Ligue 2, 10e journée

Avec un but et une passe décisive, Dylan Saint-Louis a brillé lors de la réception de Nîmes au Stade Charlety. Titularisé en pointe, l'ancien Stéphanois a rapidement ouvert le score sur un centre en retrait de Lavigne (1-0, 7e). Mobile sur le front de l'attaque parisienne, il permute avec ses coéquipiers Tchokounté et Akichi. Et pèse sur la défense gardoise. C'est d'ailleurs lui qui, après l'égalisation des Crocos, fait la différence sous une pluie battante : sur le côté droit de la surface, il combine avec Lopez et se jette pour glisser le ballon à Tchokounté (45e+1).

Alors que la pluie diluvienne continue de s'abattre sur le stade de la Porte de Gentilly, la seconde période reprend sur une pelouse détrempée. Le spectacle s'en ressentira fortement, comme la prestation du futur Diable rouge, bien plus isolé en pointe. Un bon coup-franc tiré depuis la droite et quelques contres à son actif. Et un bon travail défensif, à l'image de sa récupération, devant la surface, dans les ultimes secondes, alors que Nîmes poussait pour arracher l'égalisation. Un match plein pour le natif de Gonesse, qui enchaîne ainsi une deuxième titularisation consécutive pour un total de deux buts et une « assist ».

Sans Congolais au coup d'envoi, Nancy recevait Châteauroux à Marcel Picot. Et les Lorrains se sont largement imposés face aux Castelroussins (4-1). Entré à la 60e, alors que Nancy menait 3-0, Tobias Badila a joué au poste de latéral gauche. Battu de la tête par Khadda, passeur décisif à la 74e, l'international congolais se rattrape avec un service pour Bassi sur le 4e but de son équipe. Notons toutefois que les coéquipiers de Yann Mabella, resté sur le banc, ont reçu deux cartons rouges aux 37e et 83e.

Sans Exaucé Ngassaki, laissé à disposition de la réserve, le Stade Brestois l'emporte sur le terrain de Tours (2-1).

Ce samedi, à 15h, Fodé Doré, annoncé remplaçant, et Clermont se déplacent à Reims. Lundi soir, Le Havre de Bryan Passi et Bevic Moussiti Oko recevra Lorient.

Au classement, Brest monte sur le podium avec 20 points, comme le Paris FC, surprenant 4e. Sixième avec 17 points, Clermont peut les rejoindre en cas de victoire à Reims. Le Havre est 7e avec 16 points et donc un match en retard. Quant à Nancy, il est douzième avec 13 points et s'éloigne de la zone rouge.