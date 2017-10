Ile Maurice: Dick Kwan Tat - Avocat endetté mais avec des connexions

Dans une affaire judiciaire impliquant SMS Pariaz Ltd, qui appartient à Michel Lee Shim en 2014, Me Raouf Gulbul était son homme de loi. En 2015, ce dernier a été nommé Chairman de la Gambling Regulatory Authority (GRA). La perception de conflit d'intérêts résultant du fait que le Chairman de la GRA est potentiellement proche d'un des plus grands bookmakers a soulevé un tollé au Parlement pendant la séance du mardi 18 avril. Mais Michel Lee Shim aurait d'autres connexions au sein de la GRA.

Outre ses dettes, ce qui ressort du personnage ce sont ses connexions au sommet. Ravi Yerrigadoo n'était pas sa seule relation de haut niveau. Dick Kwan Tat serait aussi très proche d'une Very Very Important Person du ministère des Finances.

