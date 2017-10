Tunisie: La crise s'aggrave entre les parents et le directeur

La tension est vive ces derniers jours au lycée pilote du Kef, où les parents d'élèves réclament, tout bonnement, la démission du directeur de l'établissement. La situation tendue créée par la direction de l'établissement avec nombre de parents d'élèves a, en effet, nourri chez certains d'entre eux des inquiétudes au sujet de l'avenir de leurs enfants, notamment ceux inscrits en classes terminales.

Les parents réclament une intervention rapide et énergique du ministre de l'Education pour mettre fin aux fonctions de ce directeur, accusé de mauvaise gestion administrative et d'indiscipline à l'égard de certains d'entre eux. Ils estiment qu'il a failli à ses responsabilités et porté atteinte au prestige de l'institution éducative et aux valeurs augustes qu'elle doit inculquer aux élèves.

L'un des parents a même annoncé son intention de porter plainte devant le tribunal contre le directeur pour abus de pouvoir et entrave à la communication au sein de l'établissement, en contradiction avec les principes inscrits dans la réforme du système éducatif, qui stipule que le parent est un partenaire dans l'opération pédagogique et que l'élève en est le noyau.

Les parents menacent depuis le début de l'année de porter l'affaire devant la présidence du Gouvernement après le silence du ministre de l'Education sur cette question et appellent le nouveau ministre à sévir conformément aux lois en vigueur contre les dérapages de ce directeur, d'autant plus que certaines plaintes sont déjà déposées au commissariat contre ce même directeur et que la situation risque d'empirer si ce dernier n'est pas muté de cet établissement, surtout que le syndicat de l'enseignement secondaire et la Ligue des droits de l'homme ont été saisis de cette affaire, laquelle a créé un précédent dans l'histoire de l'éducation dans le gouvernorat du Kef. Affaire à suivre...