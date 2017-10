Congo-Kinshasa: Enseignement supérieur - Destin Jésus Sondzo Owomeke, docteur de l'Université libre internationale de Belgique

Destin Jésus Sondzo Owomeke a réalisé le travail de sa thèse à la base de la création du Collectif des étudiants congolais de la Belgique créé le 15 octobre 2014 par trois jeunes étudiants. Dans celle-ci, il souligne le rôle de L'État congolais à créer un environnement favorable dans lequel les Congolais de l'étranger pourraient évoluer de manière transparente et dynamique pour leur pays. Grâce à une cartographie, il préconise une véritable stratégie nationale visant à retenir et à faire revenir le maximum de cadres, ingénieurs, médecins, enseignants pour pratiquer ou investir au Congo.

Après qu'il a été sacré docteur par l'Université de Bruxelles, Destin Jésus Sondzo Owomeke a été invité et félicité par l'Office de gestion des étudiants et stagiaires congolais -OGES-

