Madagascar: Formation - De jeunes politiciens affûtés

Dans la troisième session, les participants sont allés à Fianarantsoa pour un voyage d'études durant lequel l'histoire, la culture et l'identité ont été développées. La dernière session a mis l'accent sur les questions d'économie et de bonne gouvernance.

L'objectif de la formation est d'apprendre aux jeunes participants la conception d'une vision et d'un projet de société, mais aussi une culture politique génératrice de nouveaux comportements. La formation s'étale sur quatre sessions. Dans la première, les sortants ont pu appréhender l'éthique, le leadership et la culture politique. Dans la deuxième, les questions de démocratie, d'idéologie et de partis politiques ont été abordées.

« J'incite tous les jeunes de Madagascar à prendre des responsabilités par rapport à la situation actuelle qui prévaut dans le pays. Nous savons que la Nation est dans une position plus qu'inconfortable et nous sommes l'avenir du pays », martèle-t-il.

Trente trois participants. C'est le nombre des jeunes qui forment la troisième promotion de l'Académie des partis politiques (ADP), dont la sortie a eu lieu hier, à l'Hôtel Colbert. Issus de différents partis politiques, ils ont obtenu leur attestation après six mois de formation. Avec leur attestation, ils ont reçu un exemplaire de la Constitution et un livre comportant les différents volets de la formation qu'ils ont reçue.

