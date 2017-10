Ile Maurice: Accusations - Kalyan Tarolah risque de perdre son immunité parlementaire

Dans le cas de Kalyan Tarolah, Maya Hanoomanjee peut demander l'ouverture d'une enquête. Si une cour de justice est convaincue que le député a commis un outrage, il risque une amende ne dépassant pas Rs 1 000 et une peine d'emprisonnement de pas plus de trois mois.

Il n'y pas que sous l'Information and Communication Technologies Act que le secrétaire parlementaire privé Kalyan Tarolah risque d'être inquiété. Il pourrait être poursuivi pour outrage sous la National Assembly (Privileges, Immunities and Powers) Act. Une jeune femme, Latchmee Devi Adheen, a accusé le parlementaire de lui avoir envoyé des photos indécentes pendant les travaux parlementaires du 11 avril.

