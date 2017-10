Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Kalyan Tarolah ne démissionne ni comme PPS ni comme député»

Pravind Jugnauth a aussi dit que la cour est venue lui donner raison dans l'affaire des démolitions le long du tracé du Metro Express, nommément à La Butte et à Barkly. Il déplore l'attitude et le langage de certains politiciens de l'opposition, dont le député mauve Rajesh Bhagwan et celui du Parti travailliste Shakeel Mohamed, auprès des habitants de ces lieux. Il a dénoncé l'utilisation de ces habitants à des fins politiques. En affirmant qu'on n'entende plus ces mêmes politiciens maintenant.

Parlant de l'affaire bet365, qui a vu le départ de Ravi Yerrigadoo du gouvernement, le Premier ministre et leader du MSM devait faire remarquer que les journalistes du groupe La Sentinelle, Nad Sivaramen, Axcel Chenney et Yasin Denmamode, auraient dû eux aussi «step-down» de leurs positions professionnelles, le temps de l'enquête policière.

