Ile Maurice: Protection des sources journalistiques - Droit fondamental

Qu'en pensent nos confrères étrangers ? Le Syndicat national des journalistes dit soutenir les journalistes mauriciens pour défendre la protection des sources. Véronique Fournier, secrétaire adjointe de la section Syndicat national des journalistes - océan Indien, affirme que la Cour européenne des droits de l'homme consacre la protection des sources journalistiques. «C'est non seulement un droit mais en plus la cour les reconnaît.»

Du côté du journal le Mauricien, l'on affirme que dans la pratique, c'est impensable que les journalistes révèlent leurs sources. Une opinion parue dans l'édition du mardi 26 septembre explique bien cela. En effet, la direction du journal raconte que Le Mauricien Ltd était, lui aussi été interrogé dans ses locaux, under warning, sur un article concernant deux politiciens-avocats de l'alliance au pouvoir. Si la force policière voulait connaître la source, elle a reçu «une fin polie de non-recevoir».

«Demander à un journaliste de révéler ses sources, ce serait comme demander à un médecin de révéler le secret médical.» Avec cette comparaison, Alain Gordon-Gentil assure d'emblée que le principe de la protection des sources pour un journaliste est vital. Un avis qui se fait entendre alors que le directeur des publications de La Sentinelle, Nad Sivaramen, et les journalistes de l'express Axcel Chenney et Yasin Denmamode s'opposent à ce que la police saisisse leurs ordinateurs et téléphones mobiles dans le cadre de l'enquête sur le Yerrigadoogate.

