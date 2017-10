Ile Maurice: Électroménager - Certificat de sécurité obligatoire dès le dimanche 1er octobre

Les importateurs des appareils électroménagers sont avisés. À partir du dimanche 1er octobre, les Consumer Protection (Safety Requirements) Regulations 2017 entreront en vigueur. Ils stipulent que ces appareils doivent être accompagnés d'un certificat de conformité aux normes de sécurité.

Faute de quoi, les importateurs risquent de payer une amende se situant dans la fourchette de Rs 500 à Rs 5 000 pour le premier délit. Pour le second délit, ils seraient passibles d'une amende variant entre Rs 1 000 et Rs 10 000 et d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 12 mois.

Les produits qui devront être accompagnés d'un certificat de conformité sont le sèche-cheveux, le ventilateur, le four à micro-ondes, la machine à café ou thé, le grille-pain, l'aspirateur, la machine à laver, le lave-vaisselle, le séchoir, le rasoir électrique, le téléviseur et la baignoire de massage. On y compte aussi la lampe de table, la lampe de chevet, la lampe à incandescence et le support de lampe.

Selon ces nouveaux règlements, le certificat de conformité des importateurs doit être certifié par le Mauritius Standards Bureau (MSB). Si les produits importés ne sont pas dotés de ce certificat, l'importateur doit contacter le MSB pour effectuer des tests appropriés avant qu'ils se retrouvent sur le marché. Au cas où ils ne répondraient pas aux normes de sécurité, le ministère du Commerce peut demander qu'ils soient réexportés ou détruits.

Le certificat de conformité doit également être affiché dans les magasins qui vendent ces produits. Ces nouveaux règlements ne s'appliquent pas aux effets personnels des passagers, aux produits qui pénètrent le port franc ni aux produits acheminés à Maurice avant le 30 septembre 2017.