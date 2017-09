Madagascar: Tribunal Anosy - Les magistrats et les greffiers grévistes interdits d'entrée

Malgré la présence massive des Forces de l'ordre au tribunal d'Anosy, les grévistes envisagent de renforcer leur mouvement à partir de lundi prochain.

Les Forces de l'ordre ont pris le contrôle du tribunal d'Anosy. Comme il fallait s'y attendre, l'Emmoreg a investi le Palais de Justice pour bloquer l'entrée aux magistrats et les greffiers grévistes. Deux camions et des pick-up ont été postés à l'extérieur du tribunal.

Plusieurs dizaines de gendarmes, policiers et militaires armés ont été mobilisés pour cette occasion. Toutes les portes ont été soudées pour empêcher les grévistes de les fermer à nouveau. De leur côté, les membres du Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM) et ceux du Syndicat des Greffiers de Madagascar (SGM) n'ont pas pu accéder à l'intérieur du Palais de Justice. On leur a également interdit d'utiliser les chaises du tribunal pour leur rassemblement.

Face à la forte présence militaire, les grévistes n'ont pu rien faire que tenir leur réunion à l'extérieur dudit Palais. La présidente du Syndicat des Magistrats de Madagascar Fanirisoa Ernaivo a déclaré que « bien malgré les intimidations, les magistrats et les greffiers ont refusé de travailler ».

Cependant, on a pu constater que des procès ont eu lieu à Anosy, mais toutes les affaires jugées hier ont été renvoyées. Il convient de noter que contrairement à ce qui s'est passé à Antananarivo, la grève des magistrats et celle des greffiers a été suivie à 100% dans les provinces.

Intimidations. Au cours d'une interview, la présidente du SMM a dénoncé les intimidations et les pressions opérées par la ministre Rasolo Elise Alexandrine. D'après les informations qui ont circulé hier du côté d'Anosy, cinq des leaders du mouvement du SMM et du SGM seraient menacés d'arrestation. Une information démentie par la Garde des Sceaux qui a déclaré que « l'Exécutif ne prévoit aucun projet d'arrestation contre qui que ce soit ».

Pour ce qui est des greffiers, des délégations venant des cinq provinces vont faire le déplacement à Antananarivo pour renforcer le mouvement. En effet, malgré la présence massive des Forces de l'ordre au tribunal d'Anosy, les grévistes envisagent de renforcer leur mouvement à partir de lundi prochain. « Il n'est pas question de faire machine arrière », a déclaré Fanirisoa Ernaivo.

Du côté du ministère de tutelle et du gouvernement, on opte pour la politique du silence. A l'allure où vont les choses, le régime HVM, plutôt préoccupé par son projet de révision de la Constitution, n'apportera aucune solution aux revendications du SMM et du SGM.