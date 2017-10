Afrique: Première réunion de l'organisation des pays producteurs de noix de cajou

La Chine plus particulièrement la province de Shaanxi a accueilli la deuxième édition de «… Plus »

Les principaux importateurs sont l'Inde, les Etats-Unis et l'Union européenne. Et la demande mondiale de cajou ne cesse de grandir.

La production mondiale de noix de cajou est estimée à 3 millions de tonnes. L'Afrique en assure plus de la moitié. Le reste provient essentiellement d'Asie, et une petite partie de la production est fournie par l'Amérique du Sud.

L'Afrique qui constitue plus de 90% de l'offre sur le marché mondial de noix brutes, n'en transforment que 6%, contre 120% pour l'Amérique du Sud et plus de 220% pour l'Asie. Ces deux régions du monde qui sont les grands fournisseurs de noix de cajou et concurrents d'Afrique, transforment plus qu'ils ne produisent.

Neuf pays africains, producteurs de noix de cajou, qui ont créé leur propre organisation l'an dernier, se sont rencontrés pour la première fois, vendredi 29 septembre à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le Comité international consultatif du cajou (CICC) réunit le Benin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, la Guinée, le Ghana, le Mali, le Togo et le Sénégal. L'organisation, qui est une sorte d'Opep du cajou, est née le 17 novembre 2016 à Abidjan. Son but est de renforcer la filière africaine à l'exportation.

