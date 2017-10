Ile Maurice: Solitude - Le hameau solitaire...

Il porte bien son nom. Le village de Solitude, qui se situe non loin de celui de Plaine-Magnien est un patelin isolé. Effectivement, les habitants y vivent éloignés de tout, dans une atmosphère très particulière. Planté juste à côté du grillage qui délimite la zone de l'aéroport de Plaisance se trouve Solitude. Pour s'y rendre, il faut emprunter un chemin poussiéreux jusqu'à ce que l'on entrevoie une petite case en tôle nichée parmi des arbres. Des arbres d'ailleurs, il n'en manque pas. Manguiers, arbres à pain et autres grandes plantes sont aux aguets.

Plus loin sont dressées d'autres maisons... en tôle et une seule en béton. Instantanément, on se sent plongé dans un autre temps. Un temps ancien où la vie semble s'être figée loin de tout développement. D'ailleurs, même les maisons ont gardé leur aspect d'antan. «Nos parents y habitaient bien avant la construction de l'aéroport», confient certains habitants. Ces derniers ajoutent n'avoir jamais eu de permis nécessaire pour pouvoir améliorer leur habitation. Ils sont loin de tout. L'autoroute les sépare du centre de Plaine-Magnien où se trouvent écoles, boutiques et magasins. Ceux qui n'ont pas de véhicule font encore le chemin à bicyclette ou à pied.

Dans ce coin isolé, le bruit des avions qui atterrissent et décollent reste le lot quotidien de ces familles. Mais des combats pour sortir du passé et faire incursion dans le présent, elles en ont mené. Leur appel aurait été entendu et le processus de relogement aurait déjà été enclenché. Solitude ne sera-t-il plus un éternel solitaire prochainement ? Le temps nous le dira.