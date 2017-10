Ile Maurice: Salon «made in femmes» - Un espace dédié à 135 femmes entrepreneurs de l'océan Indien

Invisibles seules, mais invincibles réunies. C'est la thématique de la deuxième édition du salon Made in Femmes, inauguré hier au Domaine Les Pailles. Le salon prendra fin le 1er novembre. La première édition avait eu lieu à La Réunion en 2014.

Au total, 135 entrepreneures des îles de l'océan Indien y participent. Cette grande foire est organisée par Entreprendre au féminin océan Indien (EFOI), avec le soutien de la Commission de l'océan Indien (COI) et de l'Union européenne (UE), à travers le fonds Interreg.

Parmi les participantes: des Mauriciennes, des Rodriguaises, des Réunionnaises, des Seychelloises, des Malgaches et des Comoriennes. Le Zanzibar et l'Afrique du Sud sont également représentés.

Loin d'être uniquement dédié à la vente de produits, cet événement veut également servir de passerelle. Ce tremplin pourrait connecter les femmes entrepreneurs avec des partenaires d'affaires potentiels, ainsi qu'avec les institutions d'aide et d'accompagnement. Des séances en Business to Business (B2B) sont prévues en ce sens, notamment pour le secteur de l'agroalimentaire, du développement durable, de l'artisanat, du textile, de l'habillement et des services.

De plus, le salon vise à aider les femmes entrepreneurs des différentes îles de l'océan Indien à accéder à de nouveaux marchés. Il favorise l'émergence de projets collaboratifs et les échanges économiques entre les îles.

Parmi les projets en cours d'EFOI Maurice : le développement de produits en fibre de bananes. «Nous avons obtenu un contrat avec la CSR Foundation en ce sens. Le projet devrait débuter début octobre», explique Jennifer Thomas, la présidente de l'association.

Diverses organisations seront présentes au salon. Parmi elles, la Bank of China, le National Women Entrepreneur Council, le National Productivity and Competitiveness Council, Enterprise Mauritius et l'Association Mauricienne des femmes chefs d'entreprises.

Entreprise Mauritius offre des formations aux autres îles

«Nous avons lancé un atelier dédié aux marchés africains, qui a suscité beaucoup d'intérêt. Nous comptons en lancer un deuxième bientôt.» C'est ce qu'a déclaré Arvind Radhakrishna, Chief Executive Officer (CEO) d'Entreprise Mauritius (EM). Fort de l'expérience d'EM sur la formation et la participation aux foires étrangères, le CEO a invité les entrepreneurs de la région de l'océan Indien à participer aux ateliers de travail qui sont offerts.

Arvind Radhakrishna a ajouté qu'EM a lancé plusieurs nouveaux cours principalement dédiés aux majeurs secteurs d'exportation, dont le textile et la bijouterie. Parlant de la stratégie d'EM pour aider les entreprises locales à s'exporter, le CEO a mis l'accent sur la tenue de foires à l'étranger. Il a également parlé de programmes de formation et de renforcement des capacités dédiées aux petites et moyennes entreprises (PME).

Ces deux axes visent à augmenter la visibilité des entreprises locales sur le marché étranger, tout en les accompagnant pour qu'elles répondent aux exigences du marché international. Ce sont, au total, 314 entreprises, dont 225 PME, qui ont participé aux foires menées par EM à l'étranger, entre mars 2015 et juillet 2016.