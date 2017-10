Madagascar: OMAPI - Un partenariat avec l'Université de Soavinandriana

Les universités malgaches regorgent de talents. Et l'Institut d'Enseignement Supérieur de Soavinandriana Itasy (IESSI) n'est pas en reste, puisque cette université décentralisée forme actuellement plus de 500 étudiants dans sept filières techniques. A savoir : les énergies renouvelables, la transformation agroalimentaire, les mines, la gestion de l'environnement, la gestion durable des ressources naturelles, eau et environnement. Des filières étroitement liées au concept de propriété industrielle. Raison pour laquelle, l'Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI) a décidé d'apporter son appui pour mieux faire connaître aux étudiants de l'IESSI, l'importance de protection de la propriété intellectuelle.

Point de départ. « Dans cette mission de vulgarisation du concept de la propriété industrielle, notre démarche consiste à nous rapprocher du public cible, à les écouter, pour ensuite les former et informer » a déclaré Christian Ravoaraharison, le DG de l'OMAPI, lors de la rencontre qu'il a eue, avant-hier, avec les responsables et les étudiants de l'IESSI à Soavinandriana. Une rencontre qui constitue le point de départ du partenariat entre l'IESSI et l'OMAPI.

Ce dernier mettra en place un système de formation qui permettra aux étudiants de l'IESSI de mieux se familiariser au concept de propriété industrielle. Le Centre d'Appui à la Technologie et à l'Innovation (CATI) une branche de l'OMAPI sera notamment mise à contribution pour ce système d'information et de formation. « Ce partenariat est capital, puisqu'il est essentiel pour les jeunes étudiants malgaches de protéger les fruits de leur savoir-faire » a déclaré Ramahavalisoa Hanitra Eliane, Sénatrice de Madagascar élue à Soavinandriana.

Proximité. Pour l'OMAPI, ce partenariat constitue également un moyen d'appliquer le principe de la proximité. « L'IESSI est une université de proximité et cette collaboration nous permet de réaliser l'un des objectifs de la politique nationale de la propriété industrielle. Il s'agit, en l'occurrence de la sensibilisation de proximité » selon toujours le DG de l'OMAPI. D'ailleurs, en termes de sensibilisation, les résultats obtenus jusqu'ici sont plutôt encourageants.

En 2016, l'OMAPI a pu visiter 1000 entreprises pour sa campagne de sensibilisation sur les marques et leur rôle sur le développement économique. En 2017, 800 entreprises ont déjà été visitées. Par ailleurs 200 étudiants ont également été informés sur la protection de la propriété intellectuelle. Des démarches qui ont augmenté le nombre de dépôt de marques. Nous en reparlerons.