Congo-Kinshasa: Pas d'autre sursis

Le passage politique de l'année 2017 à 2018 s'annonce compliqué et plein d'incertitudes. Tout est rythmé à la cadence d'un bras de fer qui menace de plonger le pays dans un chaos à cause de l'impasse électorale.

Comme en 2016, les émissaires de l'Union africaine sont à Kinshasa pour, probablement, obtenir, une fois de plus, un sursis en faveur de l'actuel chef de l'Etat. Le président de la Commission de l'Union africaine, accompagné de la Commissaire aux Affaires politiques et du Commissaire en charge de la Paix et Sécurité, devra rencontrer les acteurs politiques congolais tant de l'Opposition que de la majorité au pouvoir. Mais pour quelle finalité ? C'est la question qui est sur toutes les lèvres.

Sachant que la question électorale sera certainement au menu des échanges, rien n'est sûr que la recette expérimentée au passage de 2016 à 2017, donne les mêmes résultats. Car, plus que jamais, la population se montre déterminée à prendre son destin en main. C'est une détermination alimentée par la grogne sociale qui a gagné tous les secteurs de la vie. Pendant ce temps, le gouvernement se montre incapable de donner des réponses idoines aux revendications de différentes catégories socioprofessionnelles.

Un autre sursis n'est donc pas possible. Et les signaux le démontrent. La population entend exprimer pacifiquement son refus de voir l'alternance s'éloigner. La mission de l'Union africaine s'avère difficile d'autant plus que le peuple congolais est parfaitement au courant que la non-tenue d'élections à fin décembre 2017, conformément à l'Accord de la Saint-Sylvestre, procède d'un manque de volonté politique.