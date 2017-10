Cette déclaration était attendue depuis deux semaines. L'Union européenne devrait se prononcer forcément sur la décision saugrenue du gouvernement de la République démocratique du Congo d'invalider les passeports semi-biométriques en cours de validité dès le 16 octobre 2017. Désormais, c'est chose faite.

La première lecture qui ressort de cette déclaration, c'est que l'Union européenne est embarrassée par la décision du gouvernement d'invalider des passeports semi-biométriques alors qu'ils sont bel et bien conformes aux normes actuelles de l'Organisation internationale de l'aviation civile.

Comme pour se désolidariser des justifications fournies par le gouvernement congolais pour motiver sa décision, l'Union européenne note : « Dans l'espace Schengen même circulent légalement des passeports électroniques (appelés semi-biométriques en RDC) et biométriques ». Dès lors, la délégation de l'Union européenne à Kinshasa ne s'explique pas que Kinshasa ait pris une telle mesure. Mieux, les 28 pays de l'UE ne sont pas en mesure d'expliquer une telle décision d'autant que chez eux tant les passeports semi-biométriques que biométriques fonctionnent concomitamment. « Il serait difficilement compréhensible de limiter, pour les citoyens d'un Etat étranger, l'accès à l'espace Schengen des détenteurs de passeports qui sont acceptés pour des citoyens européens », indique le communiqué de l'UE.

C'est la preuve que l'invalidation des passeports semi-biométriques en République démocratique du Congo procède plus de la volonté de prédation que de toute autre chose. Les revenus de la vente de passeports vont directement dans les caisses d'une poignée d'individus du premier cercle du régime de Kinshasa et dans les caisses de deux entreprises étrangères. Le Trésor public congolais n'encaisse à peine que 35% des revenus de passeports. Autant dire que l'Etat congolais organise une « vente forcée » des passeports biométriques pour servir des intérêts particuliers des individus bien identifiés. Bref, on est en face d'un Etat prédateur comme l'a révélé l'enquête de l'Agence Reuters publié en juin 2017.

Dès lors, malgré sa bonne volonté de ne pas cautionner la décision du gouvernement congolais, l'Union européenne se voit dans l'obligation de ne plus apposer des visas dans des passeports ayant une durée de validité de moins de trois mois. C'est pourquoi la délégation de 28 pays de l'UE est contrainte de respecter la loi internationale et de se plier à la décision annoncée par communiqué officiel n°130/0001/2017 du ministère des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale de RDC le 15 septembre 2017 de retirer de la circulation, à dater du 16 octobre 2017, les passeports semi-biométriques. Ce qui « conduit à suspendre, jusqu'à nouvel ordre, l'émission de vignettes visa sur les passeports semi-biométriques congolais », note l'UE.

Pour autant, l'UE précise que « les visas déjà émis sur ces mêmes passeports (Ndlr : semi-biométriques) resteront pleinement valides du point de vue de la législation européenne s'ils sont accompagnés d'un titre de voyage en cours de validité ». Cette largesse de l'UE sera butée à la décision du gouvernement congolais qui préconise de bloquer, dès le 16 octobre prochain, tout passeport semi-biométrique présenté aux agents d'immigration dans les postes frontaliers.

En définitive, l'UE exprime ses regrets face aux désagréments que les Congolais connaissent à la suite de la décision du ministère des Affaires étrangères de la RDC. « L'UE regrette les inconvénients qui pourraient en découler pour les demandeurs de visa congolais, mais tient à souligner que cette décision n'est en rien de son fait et résulte exclusivement de la nouvelle réglementation congolaise, annoncée le 15 septembre ».

La balle est désormais dans le camp du gouvernement qui, par un sursaut de crédibilité, peut revenir sur une décision dictée par le seul goût du lucre devant profiter non pas à l'Etat congolais mais à un réseau de criminels économiques.