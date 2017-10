Ouganda: La position de l'armée sur l'âge limite du président en question

Richard Karemire assure que l'armée ougandaise est « une force non partisane » et n'a pas d'avis officiel sur la question de l'âge limite : « En tant qu'UPDF nous n'avons pas de position sur ce sujet. Nous respectons notre mandat d'assurer que notre pays reste en paix. C'est pourquoi nous conduisons toutes ces opérations dans lesquelles nous nous sommes engagés en Centrafrique, au Soudan du Sud ou en Somalie. »

En Ouganda, le débat sur l'âge limite du président a envahi l'espace public surtout depuis que des affrontements ont eu lieu au sein du Parlement mercredi. Récemment, la ministre d'Etat pour l'investissement et député Evelyn Anite a affirmé que le projet de changement de Constitution qui permettrait à Yoweri Museveni de se représenter en 2021 (au pouvoir depuis 1986) est soutenu par l'armée. Des propos qui ont fait scandale mais qui n'avait pas été commentés jusqu'à présent par l'armée (UPDF) et qui posent question sur le positionnement de l'armée.

