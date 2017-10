Madagascar: Tennis - Vintage Cup - Les acharnements seront intenses

La course pour succéder à Nantenaina Rakotobe alias Benaivo et Fitia Randriamifidimanana vainqueurs de la Vintage Cup 2016 est ouverte. Le coup d'envoi de la 3e édition sera donné ce jour sur les courts du Country Club à Ilafy.

Le plateau s'annonce relevé cette année avec la présence des grosses pointures. Les tenants du titre seront en course pour garder leur trône. Nantenaina et Fitia devront batailler dur dans la poule H pour essayer de se qualifier pour la suite de l'aventure. Ils seront opposés aux couples Mace de Telma, Mbolatiana et Yves de DHL et Nicolas Canal Plus et Solene de Facto.

Les vainqueurs de l'édition 2015 ont annoncé aussi la couleur. Le duo Jérôme Valentin (Telma) et Claudia Pichler (La Terrace) ne va pas rester les bras croisés. Tout récemment, Valentin a remporté l'Open Double de l'Acsa. Ils évoluent dans la poule B aux côtés de Richard Rambinintsoa et Laura Rambinintsoa (Société Ranohisoa) de Femina Magazine.

Lors de l'Open Double de l'ACSA, Valentin a battu Richard. Outre le tournoi en couple mixte, il y a le tableau parent /enfant avec la participation de dix équipes. Il est à signaler que les joueurs et joueuses seront toujours vêtus de blanc pour revenir aux valeurs du tennis. Comme en 2016, un trophée spécial sera remis à l'équipe qui illustre cet esprit vintage de l'évènement.