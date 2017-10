Afrique de l'Ouest: Cyber-sécurité - En Afrique de l'Ouest, 45% des grandes entreprises restent vulnérables

Se référant à une étude menée en Afrique de l'ouest par son entreprise, initiatrice de l'ACSC et spécialisée dans les télécommunications et des solutions de sécurité informatique, Coulibaly a avancé que plus de «61% de toutes les institutions gouvernementales, des télécoms et des banques montrent une vulnérabilité critique aux cyber-attaques et 45% des grandes entreprises ont été victimes de Ransomware ou ont été piratées».

Près de 45% des grandes entreprises de la région ouest-africaine seraient encore vulnérables aux cyber-attaques a fait savoir le directeur général de Jighi Inc., Mack Coulibaly, au lancement, jeudi à Abidjan, de la deuxième édition l'Africa Cyber Security Conference (ACSC). Selon Coulibaly, les cyber-attaques et la vulnérabilité du cyberespace constituent une menace réelle pour les économies africaines fragiles.

