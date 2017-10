Cameroun: Camtel - La mise en service d'un nouveau câble sous-marin se précise

La société de télécommunications camerounaise a procédé à la signature d'un mémorandum d'entente avec la société sœur de Guinée Equatoriale GITGEE pour la gestion de l'atterrissement d'un câble de fibre optique venant du Brésil. Etait présent à cette rencontre inédite des figures incontournable des télécommunications chinoises et mondiales à l'instar de : JIANG ZHENGXIN (Vice-Président UNICOM), CAOYUNBO (Directeur General de CHINA UNICOM Brasil), YANG XUEKE (Directeur General CHINA UNICOM GLOBAL), LI CHONG (Chairman HUAWEI) et OSCAR ONDO (Directeur Général Adjoint de GITGEE Guinée Equatoriale)

Cette convention qui fait entrer la société Equato-Guinéenne dans le consortium du projet South Atlantic Internal (SAIL) permet de mieux définir la gestion des 6000 km de câble sous-marin qui devrait arriver à Kribi dans les prochains jours. La société de Guinée Equatoriale GITGEE qui vient s'intégrer au consortium maintenant, par la voix de son responsable, avoue n'avoir pas encore donné sa contribution qui ne saurait tarder.

D'après les informations recueillies auprès des responsables de la société CAMTEL, le premier objectif de cette grande rencontre aura été la validation de l'évaluation à mi-parcours de l'équipe technique chargée de construire et mettre en service le point d'atterrissage de la fibre optique à Kribi venant du Brésil. Ce projet d'un coût global estimé à 300 milliards de Fcfa doit permettre à 1 milliard et demi de personnes de profiter optimalement des services de communication distribués via cette fibre optique sans que le réseau ne subisse des perturbations.

Avec un câble fabriqué en Norvège, le consortium compte livrer le travail au plus tard en Février 2018 pour permettre après de nombreux tests de mettre en service l'infrastructure au 4e trimestre de la même année soit entre Novembre et Décembre. En prélude à la CAN 2019, la société CAMTEL sera ainsi prête à accueillir tous les desideratas qui pourrait survenir de la mise en service des télécommunications lors de cet évènement d'envergure mondiale.

Acceuilli à l'aeroport de Yaoundé Nsimalen le 28 Septembre 2017 à 19h50 en provenance de Chine par le Directeur General Adjoint de la Camtel Monsieur MAGA Richard, la forte délégation chinoise s'est immédiatement rendue à Kribi afin de procéder à la validation de la première phase de ce grand projet qui affiche, d'après les informations de la Camtel, un taux de réalisation de 60% à ce jour.