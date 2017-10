Sénégal: Une association des traducteurs professionnels sénégalais mise en place

"Au Sénégal, il ne nous restait qu'à formaliser la profession et à mettre en place une structure homologue des associations de traducteurs qui existent dans la sous-région et ailleurs dans le monde", a-t-il ajouté.

Après l'élection des membres de son bureau, lors de la réunion de ce samedi, l'ASTRAD va faire le travail nécessaire à la reconnaissance de son identité juridique et se doter d'un code d'éthique et de déontologie, que ses membres seront tenus de respecter, selon Aly Sambou.

L'ASTRAD va "faire en sorte qu'on sache clairement, au Sénégal, qui est traducteur et (... ) comment on doit l'employer", a-t-il assuré, promettant une vulgarisation des règles d'éthique et de déontologie qui encadrent ce métier.

"Nous avons des problèmes de statut. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que tout bilingue est un traducteur, alors que la traduction est un métier et une profession exigeant une formation", a souligné Aly Sambou, l'un des membres fondateurs de l'ASTRAD et chef du département des Langues étrangères appliquées à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis (nord).

