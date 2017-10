Madagascar: Kidnapping - La police sur le pied de guerre

Toutes les réunions publiques et rassemblements sont interdits dans la capitale malgache, Antananarivo. Une… Plus »

Le ministre l'a déclaré pour répondre à la question des journalistes sur l'enlèvement d'un jeune « Karana » qui a été perpétré juste la nuit même de la publication des verdicts du procès de l'affaire de kidnapping d'Arnaud et Annie commis à Toamasina en 2015. D'après lui, ce nouvel acte de kidnapping qui s'avère, selon les observateurs, être une provocation envers les forces de l'ordre n'empêche par la Police de poursuivre leurs enquêtes sur ce problème. Il ajoute que la Police nationale a des unités et des spécialistes formés pour affronter des crimes de ce genre.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.