Madagascar: Hommage à Rakoto Frah - Erick Manana sera du voyage !

Professionnel. Rien ne sera laissé hasard pour cet évènement inédit. De la prestation des artistes aux décorations de la scène, tout a été imaginé et travaillé au détail près. « C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel au talent d'Alinéa event qui figure parmi nos partenaires », explique Liva Ramanandratosoa de Gasy events. Créé en janvier dernier, Alinéa event a déjà tout d'un professionnel. Avec Jessy Rakotomalala à sa tête, une jeune architecte d'intérieur (qui a fait ses études en Malaisie puis en Angleterre), la décoration du concert hommage à Rakoto Frah au Carlton ce dimanche à 19 heures va en éblouir plus d'un, tout comme le spectacle. Avis aux amateurs !

Il sera bel et bien au rendez-vous. Après des jours de négociation et de va-et-vient ici et là, l'équipe de Gasy events a finalement pu faire venir Erick Manana pour le concert hommage à Rakoto Frah qui se tiendra au Carlton ce dimanche 1er octobre. Outre Jaojoby, Benny, Bebey, Sammy, Sefo, Rakoto Frah junior, Telofangady, Feo gasy, Samoela, Dama et Lilie, l'auteur de « Ô Rakoto » et « Lasa ianao Rakoto » va également enchanter le public avec une prestation qui, à n'en pas douter, sera pleine d'émotion.

