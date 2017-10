Afrique de l'Ouest: Ligue des Champions - L'Etoile du Sahel animé par une grande détermination de s'imposer avec un bon écart

L'Étoile sportive du Sahel accueille le Al Ahly du Caire, ce dimanche 1er octobre au Stade Olympique de Sousse, à l'occasion de la demi-finale aller de la Ligue des champions africaine (CAF). Les Tunisiens, vainqueurs de la compétition en 2017 et double finaliste, ont écarté le club de Al Ahly Tripoli au tour précédent, 2-0 sur l'ensemble des deux rencontres. L'Etoile du Sahel reste la dernière équipe invaincue de cette édition de la plus prestigieuse compétition du continent.

Le coach de l'Etoile Sportive du Sahel, Hubert Velud, a déclaré que le match aller des demi-finales de la ligue des champions sera difficile et décisif. Il a souligné que son équipe a besoin de réaliser un résultat positif afin d'avoir un ascendant psychologique sur l'adversaire avant la seconde manche.

Hubert Velud a affirmé que ses joueurs « sont animés par une grande détermination de s'imposer avec un bon écart », dimanche à Sousse face à Al Ahly d'Egypte. Le match s'annonce difficile et équilibré dont l'issue pourrait se décider sur des détails étant donné l'importance de l'enjeu et les qualités de l'adversaire qui compte une grande expérience des compétitions continentales, a-t-il estimé lors d'un point de presse. Le hasard du calendrier des compétitions africaines a voulu que le laps de temps entre les quarts de finale et les demi-finales soit d'une seule semaine, ce qui implique une préparation spéciale d'autant que nous allons affronter Al Ahly égyptien, une situation compliquée dont on se doit de s'y adapter pour pouvoir accède à la finale », a-t-il ajouté.

Il a souligné que « l'Etoile est tenue de décrocher un bon résultat en demi-finale aller malgré l'équilibre des forces des deux équipes », ajoutant que les joueurs sont conscients de l'enjeu et de la responsabilité sur leurs épaules car nous œuvrerons à être au top de la forme physique et tactique pour espérer atteindre l'objectif escompté ».

Le technicien français a fait remarquer qu'« on ne peut faire de pronostic pour la rencontre et qu'aucun adversaire n'est favori pour se qualifier pour la finale, mais la demi-finale peut réserver des surprises avec tout notre respect pour Al Ahly dont on connait les qualités et qu'on a bien suivi lors du quart de finale face à l'Espérance de Tunis », tout en faisant appel au soutien du public pour cette importante confrontation.

A noter qu'en raison du calendrier international et une journée éliminatoire de Coupe du monde, la demi-finale retour de la CAF Ligue des Champions sera jouée le 20 octobre à Alexandrie.