Tunisie: Plusieurs takfiristes sous les verrous

L'enquête a révélé qu'ils appartiennent à une cellule takfiriste dormante qui se réunit régulièrement dans la région de Sahloul, a indiqué vendredi le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, précisant que ces derniers ont été placés en garde à vue tandis que le premier suspect a été déféré au ministère public.

Par ailleurs, la brigade des recherches et d'investigations de la Garde nationale de la Cité Ettadhamen a appréhendé, jeudi, un takfiriste âgé de 32 ans.

Selon le même communiqué, l'individu a reconnu avoir adopté l'idéologie takfiriste et publié des photos de terroristes et des séquences vidéo et posts faisant l'apologie de l'organisation terroriste Daech et incitant au terrorisme.

Il a été placé en garde à vue et une information judiciaire a été ouverte pour suspicion d'affiliation à une organisation terroriste.

Sur un autre plan, un takfiriste de 23 ans a été arrêté par le brigade des recherches et d'investigations de la Garde nationale de Mateur, gouvernorat de Bizerte, pour avoir publié sur son compte facebook des posts, des photos et des séquences vidéo faisant l'apologie du terrorisme ainsi que des commentaires portant atteinte aux forces de l'ordre et aux symboles de l'Etat.

Une information judiciaire a été ouverte à son encontre pour suspicion d'affiliation à une organisation terroriste.

Un autre takfiriste âgé de 42 ans a été appréhendé par la brigade des recherches et d'investigations de la Garde nationale de Sidi Bouzid pour avoir collecté des dons d'argent sur facebook sans autorisation, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans le même communiqué, précisant qu'une information judiciaire a été ouverte pour suspicion d'affiliation à une organisation terroriste.