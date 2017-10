Madagascar: Recherche agronomique dans l'espace COI - Rencontre scientifique et technique

Les participants, convaincus que la recherche agronomique partagée est un levier majeur du développement économique du sud-ouest de l'Océan Indien.

Deux jours ont été consacrés, la semaine dernière, à la recherche agronomique dans la région Océan Indien. L'atelier organisé pour l'occasion a réuni les acteurs de la recherche, de la formation et du développement en agriculture.

L'atelier Inter-CROST (Comité d'Orientation Scientifique et Technique) de la Plateforme Régionale en recherche agronomique pour le développement (PRéRAD) s'est tenu les 27 et 28 septembre 2017 au siège de la Commission de l'Océan Indien (COI) à Maurice. Une rencontre scientifique et technique autour des enjeux d'agriculture et de sécurité alimentaire, qui a été l'occasion de noter les avancées de PRéRAD et de réfléchir sur le contenu futur de la plateforme dans une deuxième phase.

PRéRAD, rappelons-le, a été créée en 2014 suite à la signature de la convention de juin 2014 entre la COI, la région Réunion, la préfecture de la Réunion et le CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement). La plateforme a pour vocation de favoriser l'intelligence collective en recherche, développement, formation et innovation dans le domaine de l'agriculture dans l'Océan Indien.

Observatoire. L'atelier a été l'occasion de présenter les cinq réseaux thématiques d'acteurs en matière de santé sanitaire et phytosanitaire, de qualité agroalimentaire, d'adaptation de l'élevage aux changements environnementaux et de biodiversité des productions. Il s'agit respectivement des réseaux « One Health, PRPV, QualiREG, ARChe_Net » et « Germination ».

Les délégations des états membres de la COI, ont également présenté le secteur de l'agriculture et leur situation nationale respective. A l'issue de la rencontre, les composantes de la deuxième phase de PRéRAD ont été définies. La formation a été identifiée comme un besoin partagé par les participants. Il a, par ailleurs, été question de mettre en place un observatoire des agricultures de l'Océan Indien, qui pourrait contenir un inventaire des échanges commerciaux existants sur les productions agricoles et les statistiques économiques dans les Etats membres de la COI. Cet observatoire appuierait la poursuite de la coopération régionale agricole.